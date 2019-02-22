Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту пройдет в декабре

22.02.2019 10:53



Как стало известно, первый пассажирский поезд по Крымскому мосту пройдет 8 декабря текущего года. Информация об этом поступила от главы дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимира Резниченко. Он отметил, что с первым проездом поезда «нет никаких сомнений». Что касается продажи билетов, то она откроется за 90 дней, а не за 45, как планировалось ранее. Продажи будут в 22 точках.