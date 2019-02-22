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Американский сенатор отказался признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

22.02.2019 09:02
Американский сенатор отказался признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

Берни Сандерс, являющийся независимым сенатором от штата Вермонт и участником президентской гонки в США, выступил с обращением в эфире Univision, в ходе которого он заявил, что не собирается признавать самопровозглашенного главу Венесуэлы Хуана Гуайдо. При этом сенатор отметил, что у США «имеется ряд серьезных вопросов» к последним венесуэльским выборам, а нынешнему главе государства Николасу Мадуро стоит объявить о новых выборах.

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