Американский сенатор отказался признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

22.02.2019 09:02



Берни Сандерс, являющийся независимым сенатором от штата Вермонт и участником президентской гонки в США, выступил с обращением в эфире Univision, в ходе которого он заявил, что не собирается признавать самопровозглашенного главу Венесуэлы Хуана Гуайдо. При этом сенатор отметил, что у США «имеется ряд серьезных вопросов» к последним венесуэльским выборам, а нынешнему главе государства Николасу Мадуро стоит объявить о новых выборах.