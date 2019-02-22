Порошенко заявил, что Малевич – это «украинский» художник

22.02.2019 08:30



Глава Украины Петр Порошенко вновь обратил на себя внимание очередным провокационным заявлением. В своем Facebook глава государства написал, что знаменитый российский и советский художник Казимир Малевич представляет, на самом деле, «украинский авангард». Далее Порошенко рассказал о документальной киноленте «Малевич», посвященной 140-летию художника, заявив, что этот фильм «возвращает» Малевича в историю искусства Украины.