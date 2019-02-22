Атмосфера Земли достигает Луны и простирается дальше

22.02.2019 07:54



Недавнее исследование пролило новый свет на прошлые наблюдения Европейского космического агентства (ЕКА) и солнечной и гелиосферной обсерватории НАСА (SOHO) и показало, что газообразный слой, иначе известный как наша атмосфера, простирается на большое расстояние, а Луна фактически пролетает через него.

Геокорона Земли, облако атомов водорода в нашей верхней атмосфере, которое сливается с космическим пространством, простирается чуть более чем на 300 000 миль. Это в 50 раз больше диаметра планеты. Планеты с водородом в их экзосферах (включая Марс и Венеру) проявляют водяной пар ближе к своей поверхности. С помощью сверхчувствительных датчиков в своем приборе SWAN, ученые смогли точно узнать, как далеко наша атмосфера заходит, отслеживая водород.

"Это особенно интересно при поиске планет с потенциальными резервуарами воды за пределами нашей Солнечной системы", - сказал Жан-Лу Берто, соавтор исследования и бывший главный исследователь SWAN.

SWAN (Solar Wind Anisotropies - измеритель анизотропии солнечного ветра) смог обнаружить атомы водорода, наблюдая длину волны света, которая в противном случае поглощается атмосферой Земли. Длина волны Лаймана-Альфа, которая возникает, когда электрон в атоме водорода падает на орбиту дальше от ядра, поглощается и излучается этими атомами.

Эти наблюдения показали, что атомы водорода в геокороне на дневной стороне Земли сжимаются солнечным светом, и то же солнечное излучение увеличивает плотность этих атомов в области на ночной стороне. Поэтому УФ-лучи, бомбардирующие Луну, не достаточно интенсивны, чтобы навредить астронавтам на Луне.

"Существует также ультрафиолетовое излучение, связанное с геокороной, так как атомы водорода рассеивают солнечный свет во всех направлениях, но воздействие на астронавтов на лунной орбите будет незначительным по сравнению с основным источником излучения – солнцем", - пояснил Берто.

Астрономы - это те, кому действительно есть о чем беспокоиться, потому что геокорона может встать на пути космических телескопов, наблюдающих звезды и галактики в ультрафиолетовых длинах волн. Показания, которые они получают о химическом составе этих космических объектов, могут быть искажены, пишет SYFYWire.