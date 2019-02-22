Ученые предупреждают: огромная полость в леднике Туэйтса ускорит разрушение льдов Антарктиды

22.02.2019 04:08



Ученые NASA не так давно обнаружили, что ледник Туэйтса, огромное антарктическое ледниковое тело величиной с Великобританию, имеет гигантскую полость, составляющую почти 2/3 размера Манхэттена. Данное открытие породило массу вопросов о том, что произойдет, если ледник полностью разрушится.

Ледниковая впадина, найденная на дне ледника в западной Антарктиде была обнаружена учеными в Лаборатории реактивного движения NASA. Исследователи назвали находку «тревожной» и предупредили о том, что странная впадина, когда-то содержавшая 14 миллиардов тонн замороженной пресной воды, продолжает расти с высоким темпом. По словам ученых, это открытие является очень важным, так как оно демонстрирует, что лед в Антарктиде тает не только в районах, которые прилегают к океану, но и из-под толстых ледяных покровов.

Повышение уровня воды

Непосредственная и наиболее очевидная обеспокоенность в связи с этим открытием заключается в том, что если ледник Туэйтса, который простирается на 192 000 кв. км, целиком растает, это приведет к глобальному повышению уровня моря на 0,6 метра. По данным Смитсоновского института (США), такого подъема будет достаточно, чтобы поставить под угрозу прибрежные города по всему земному шару, наводнить островные государства и привести к эрозии почвы.

В 2018 г. специалисты из Германии, Австрии и Австралии опубликовали статью с результатами исследования, в которой был сделан вывод о том, что к 2300 году уровень мирового океана может подняться на 0,61 метра. Это затронет низменные районы Флориды и государства Бангладеш, а также многие другие страны, такие как Мальдивы в Индийском океане.

Флот опасных айсбергов

Ледяная формация Туэйтса - важная заслонка, предотвращающая скольжение близлежащих ледников к морю. Если ее не станет, то тающие ледники повысят уровень океана уже на 3 метра. В результате это может затронуть районы обитания людей намного дальше вглубь стран и приведет к еще большему хаосу в местных экосистемах.

Откалывание айсбергов от Антарктиды может представлять серьезную угрозу для человеческой океанической деятельности, особенно судоходства, поскольку большое число айсбергов дрейфует в районе морских путей.

Экстремальные погодные условия

Ранее ученые из Антарктического исследовательского центра при Университете королевы Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия) и Университете Макгилла (Канада) опубликовали статью в журнале Nature, в которой рассказали о том, что миллиарды тонн талой воды, стекающей в океаны из-за таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктике, могут привести к более экстремальным глобальным погодным условиям по всему миру.

Открытие массивной полости в леднике Туэйтса может означать, что данный процесс, как считают новозеландские и канадские ученые, может произойти в течение ближайших десятилетий и даже быстрее.

По словам еще одного исследователя, доктора Скамбоса, ​​открытие массивной впадины на леднике Туэйтса не сулит ничего хорошего нашему будущему, пишет sputniknews.com.