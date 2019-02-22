США не допустят господства России в Арктике

22.02.2019 06:59



Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия пытается единолично использовать богатства Арктики, включая и Северный морской путь, которым, по его словам, российская сторона не должна пользоваться в одиночку. Фогго считает, что все страны, входящие в Арктический союз, должны иметь свободный доступ к данному маршруту, поэтому, Соединенные штаты не допустят единоличный контроль над ним российской стороны, пишет газета Известия.

Арктический союз был образован такими странами, как Россия, Финляндия, Канада, Исландия, Норвегия, США, Дания и Швеция в 1996 году. Основной целью при его создании было заявлено желание защитить уникальную природу региона.