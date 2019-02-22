«КамАЗ» начнет серийный выпуск беспилотных грузовиков к 2025 году

22.02.2019 00:22



Автомобильная компания, изготавливающая грузовики «КамАЗ», объявила о старте испытаний своих беспилотных грузовиков, чье производство будет «поставлено на поток» к 2025 году, сообщает «ТАСС». «Беспилотник» разработан на базе «КамАЗ-5350», который отличается от стандартной модели наличием специального оборудования, позволяющего ему двигаться без помощи человека. Также предусмотрен джойстик дистанционного управления автомобилем.