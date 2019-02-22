Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

22.02.2019 00:09



Указ, инициирующий призыв граждан России, находящихся в запасе, на двухмесячные военные сборы, был подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщают «РИА новости». Обеспечение выполнения соответствующих мероприятий возложено на представителей муниципального и исполнительного уровня власти регионов, областей и других государственных образований. Начиная с даты публикации, 21 февраля текущего года, указ считается вступившим в силу.