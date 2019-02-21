Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

21.02.2019 23:51



Родственники усопшего мужчины принесли гроб с его телом к зданию правительства Самары, на подобные отчаянные меры их подтолкнул факт вымогательства со стороны представителей местного кладбища, которые затребовали с семьи мужчины порядка 50 тыс. рублей, сообщает «Рен ТВ». По словам местных жителей, в городе действует «похоронная мафия», которая препятствует муниципальным работникам в вопросах, связанных с захоронением. К вечеру родственники и усопший пропали с правительственной площади, информации об их текущем местонахождении нет.