Венесуэла закрывает границу с Бразилией

21.02.2019 22:53



Согласно заявлению Николаса Мадуро, являющегося законным президентом Венесуэлы, наземная граница между его страной и Бразилией закрывается на неопределенный срок, сообщает «RT». Кроме того, он заявил о том, что размышляет над введением подобных мер в отношении Колумбии. Стоит отметить, что ранее была перекрыта морская и воздушная граница с рядом островов, которые не поддержали Мадуро в вопросе легитимности его власти, а также выступили «местом базирования» гуманитарных грузов, которые США так упорно пытается ввезти в Венесуэлу.