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Закон об ипотечных каникулах подготовят в весеннюю сессию

21.02.2019 22:42
Закон об ипотечных каникулах подготовят в весеннюю сессию

Совет Федерации совместно с Государственной думой России занимаются разработкой законопроекта, который введет в практику принцип «ипотечных каникул», направленный на помощь гражданам, попавшим в тяжелые финансовые ситуации, и у которых имеется активный ипотечный кредит, сообщает «ТАСС». Также в разработке нормативной базы принимают участие Министерство финансов и Банк России. Проект закона должен быть подготовлен к весенней сессии. Вопрос о введении «ипотечных каникул» поднял Владимир Путин, в ходе проведения мероприятия «Послание президента России Федеральному Собранию».

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