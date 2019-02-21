Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

21.02.2019 21:58



Владимир Путин, являющийся президентом России, завизировал законопроект, согласно которому определен запрет на взыскание долговых обязательств с денежных средств, являющихся социальными выплатами, сообщает «Lenta.ru». Кроме того, с целью разграничения видов, поступающих гражданам денежных средств, работодателей обяжут указывать в соответствующих банковских документах специальную кодировку, которая сможет «охарактеризовать» финансы граждан по соответствующим категориям. Закон вступит в силу с 1 июня следующего года.