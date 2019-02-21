СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России

21.02.2019 19:51



Согласно имеющейся информации, президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил пятидесяти крупнейшим компаниям страны, чья деятельность направлена на производство товаров широкого потребления, открыть свои банковские счета в России, Китае, Индии и Турции, сообщает «РБК». Кроме открытия счетов, было также поручено приступить к выстраиванию торговых взаимоотношений с местными поставщиками, что в перспективе приведет к созданию надежных каналов сбыта продукции. Вышеназванные страны были выбраны для подобной цели не случайно: именно их правительства поддержали законных представителей государственной власти в Венесуэле.