Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе

21.02.2019 18:12



Украинская сторона собирается организовать новую провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Украина готовит корабли для того, чтобы попытаться еще раз пройти Керченский пролив без запроса на проход, разрешения и предоставления лоцмана. При этом, Лавров подчеркнул, что украинская сторона приглашает представителей НАТО присоединиться к данной провокации и направить своих представителей на украинские корабли, пишет РИА Новости.