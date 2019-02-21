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Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе

21.02.2019 18:12
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе

Украинская сторона собирается организовать новую провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Украина готовит корабли для того, чтобы попытаться еще раз пройти Керченский пролив без запроса на проход, разрешения и предоставления лоцмана. При этом, Лавров подчеркнул, что украинская сторона приглашает представителей НАТО присоединиться к данной провокации и направить своих представителей на украинские корабли, пишет РИА Новости.

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