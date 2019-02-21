Австрия пообещала поддержку "Северному потоку-2"

21.02.2019 17:49



После того, как состоялись телефонные переговоры канцлера Австрии Себастьяна Курца и президента США Дональда Трампа, Курц заявил, что австрийская сторона окажет поддержку российскому газопроводу "Северный поток - 2". Канцлер подчеркнул, что Австрия будет закупать российский газ до тех пор, пока он будет стоить дешевле, чем газ других поставщиков. Потому, что австрийская сторона заинтересована в обеспечении голубым топливом своих граждан и предприятия, пишет РБК.