Исследования подтвердили: найденный в Швеции скелет воина-викинга XX века был женщиной

21.02.2019 17:41



Миф о существовании бесстрашных женщин воинов – викингов, которые наравне с мужчинами сражались на поле битвы, подтвердился.

Новое исследование показало, что обнаруженные в 1878 году останки скелета женщины воина, породившие множество вопросов у археологов, как, оказалось, действительно принадлежали воительнице викингов.

Скелет X века был найден в шведском городе викингов Бирка. Изначально считалось, что кости принадлежали мужчине.

Иллюстрация: скелет из Бирки

Но морфологические признаки свидетельствуют об обратном, и исследование ДНК, опубликованное в 2017 году, показало, что останки принадлежали женщине. Авторы исследования также сообщили, что воительница имела высокопоставленный статус и была воином высокого ранга, который вел войска в бой.

Скелет был погребен с множеством оружия, в том числе с мечом и бронебойными стрелами, что изначально навело многих экспертов на мысль, что покойный викинг был мужчиной. В могиле были также обнаружены две лошади и полный набор игровых предметов.

Реконструкция захоронения воительницы викингов

Хотя знания викингов изобилуют рассказами о мифологических валькириях - женщинах, сражавшихся бок о бок с мужчинами на поле битвы, конкретных доказательств их присутствия никогда найдено не было.

Валькирия, Петер Николай Арбо, 1864

В исследовании 2017 года, результаты которого были опубликованы в Американском журнале физической антропологии, ученые подтвердили пол останков викинга.

Анализируя ДНК, специалисты обнаружили, что у человека было две Х-хромосомы и не было Y-хромосомы - или, другими словами, воин был женщиной.

Данное открытие, однако, породило множество вопросов.

Скелет был погребен с множеством наступательных вооружений, в том числе с мечом и бронебойными стрелами, что говорило о том, что покойный викинг был мужчиной.

Кроме того, обнаруженные две лошади и полный набор игровых предметов указывали на то, что воин знал тактику и стратегию. И это подчеркивало роль этого человека в жизни как высокопоставленного офицера.

Но доказательства ДНК показали обратное

«Вывод состоит в том, что у нас есть человек, которого похоронили в одиночестве, и что этот скелет оказался биологически женским», - еще раз подтверждают авторы исследования.

Данное исследование показывает, как сочетание древней геномики, изотопного анализа и археологии может внести свой вклад в переосмысление нашего понимания социальной организации в отношении пола, мобильности и профессий в древности, пишет издание onlinelibrary.wiley.com.