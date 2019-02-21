Депутаты Госдумы одобрили законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

21.02.2019 16:25



Депутаты Государственной думы РФ одобрили законопроект об ужесточении наказания за создание организованной преступной группировки, который внес на рассмотрение Думы президент России Владимир Путин. Данный проект закона, который, в том числе, предусматривает отмену условного наказания за организацию или участие в ОПГ, а также введение уголовного наказания за занятие высокого поста в иерархии ОПГ, был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении, передает ТАСС.