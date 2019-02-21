Минтруд изменит схему начисления социальных доплат для перерасчета пенсий

21.02.2019 16:01



В пресс-службе Министерства труда заявили, что будет изменен порядок перерасчета пенсий и социальных доплат в регионах. Такое решение было принято после того, как в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин указал на то, что во время начисления доплат к пенсиям в начале текущего года была допущена несправедливость. Так, по словам президента, сначала нужно было поднять пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в том или ином регионе, а уже после этого производить индексацию, пишет ТАСС.