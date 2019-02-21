Президент не очень доволен работой по своим поручениям

21.02.2019 15:11



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил недовольство выполнением своих поручений. Речь идет о тех поручениях, которые президент России делал относительно того, что необходимо прекратить незаконное преследование добросовестных представителей российского бизнеса. Во время своего послания Федеральному собранию, президент отметил, что данные поручения до сих пор не исполняются, пишет РИА Новости.