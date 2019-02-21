В Госдуму внесен законопроект о передаче пенсий по наследству

21.02.2019 14:51



В России могут закрепить право передавать страховые выплаты по старости по наследству. Государственная дума РФ рассмотрит соответствующий законопроект. По мнению авторов, этот проект закона поможет защитить права тех граждан, которые делают добровольные пенсионные взносы. Также, авторы предложили установить срок, в течение которого наследники или сам плательщик взносов могут получить выплаты. Он будет равняться ожидаемой продолжительности жизни в России, к которой будут прибавлены пять лет.