В России появилась вторая женщина-миллиардер

21.02.2019 11:08



Российские женщины становятся все богаче. Недавно стало известно о том, что второй российской женщиной-миллиардером стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, о чем рассказывает Forbes. Издание пишет, что в этом году Wildberries попал на 4-ую позицию рейтинга самых дорогих компаний Рунета. Эксперты оценили его стоимость в 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, что первой женщиной-миллиардером в России является Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.