В ближайшее время в Москву приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

21.02.2019 13:39



В ближайшее время визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху все-таки состоится, о чем сообщает кремлевская пресс-служба. Напомним, что визит должен был пройти 21 февраля, но был перенесен. О предстоящем визите стало известно после телефонного разговора главы РФ Владимира Путина с израильским премьером. Беседа, во время которой были затронуты актуальные вопросы, состоялась по инициативе Израиля.