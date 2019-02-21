В НАТО возмутились посланием Путина, увидев в нем угрозу

21.02.2019 12:20



В НАТО заявили о своем возмущении из-за послания Путина Федеральному собранию. Альянсу не понравились слова президента России о том, что Россия будет зеркально отвечать на размещение ракет США в Европе. Комментируя выступление российского лидера, зампредставителя НАТО Пирс Казалет заявил, что «угрозы взять на прицел союзников неприемлемы», а России стоит сосредоточиться на «исполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».