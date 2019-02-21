В Мюнхене произошла стрельба, погибло двое

21.02.2019 13:07



В Мюнхене, в результате стрельбы, которая произошла на одной из местных строек, погибло два человека, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Как сообщает TZ, согласно предварительной версии полиции, сначала один мужчина застрелил другого, после чего произвел выстрел в себя.

Сотрудники полиции заявляют, что контролируют ситуацию, и в данный момент нет никакой угрозы для местных жителей. О погибших пока ничего не известно, их личности выясняются.