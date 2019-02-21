Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ФЕВ, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    65,5401
EUR (ЦБ)    74,2963

21 ФЕВ, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    65,5401
EUR (ЦБ)    74,2963

В Мюнхене произошла стрельба, погибло двое

21.02.2019 13:07
В Мюнхене произошла стрельба, погибло двое

В Мюнхене, в результате стрельбы, которая произошла на одной из местных строек, погибло два человека, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Как сообщает TZ, согласно предварительной версии полиции, сначала один мужчина застрелил другого, после чего произвел выстрел в себя.

Сотрудники полиции заявляют, что контролируют ситуацию, и в данный момент нет никакой угрозы для местных жителей. О погибших пока ничего не известно, их личности выясняются.

Депутат рады понял, что Европа «наживается» на Украине
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 2

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Узнай, страна

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

Новости СМИ

Новости дня

14:04 Зачем зебрам нужны полоски Зачем зебрам нужны полоски
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:39 В ближайшее время в Москву приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху В ближайшее время в Москву приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
12:20 В НАТО возмутились посланием Путина, увидев в нем угрозу В НАТО возмутились посланием Путина, увидев в нем угрозу
11:56 В ТПП обсудят цифровые технологии в региональных проектах недвижимости
11:37 Петра Порошенко наградили в США Петра Порошенко наградили в США
11:08 В России появилась вторая женщина-миллиардер В России появилась вторая женщина-миллиардер
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:39 Киев сделал все, чтобы Крым стал российским Киев сделал все, чтобы Крым стал российским

Узнай, страна!

20 ФЕВ, 20:56 В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
20 ФЕВ, 20:14 В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов
20 ФЕВ, 19:45 В Орле заработал новый корпус перинатального центра В Орле заработал новый корпус перинатального центра
20 ФЕВ, 17:23 ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter