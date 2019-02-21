Депутат рады понял, что Европа «наживается» на Украине

21.02.2019 08:19



Кандидат в президенты Украины, депутат Рады Евгений Мураев в своем выступлении по ТК «Наш» рассказал о том, что страны Европы получают выгоду о то того, что сегодня происходит на Украине, передает РИА Новости.

В частности, украинские законопроекты, которые были приняты исходя из европейских требований (например, мораторий на вывоз леса-кругляка или либерализация въезда граждан Украины в страны ЕС) причиняют большой вред Украине, убежден депутат.

Мураев пояснил более подробно. Например, порядка шести миллионов граждан Украины сегодня работают в Европе. Там же они платят взносы в местные пенсионные фонды. По факту получается, что возвращаться они не планируют.

«Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства», - убежден Евгений Мураев.

К слову говоря, многие пользователи сети подержали его точку зрения. Люди считают, что Европа забирает «лучшие трудовые кадры» Украины.