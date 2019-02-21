Киев сделал все, чтобы Крым стал российским

21.02.2019 10:39



Киев сделал все для того, чтобы Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации, а слова украинского министра Климкина об этом регионе – это политическое невежество. Таким мнением поделился депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

Напомним, что недавно на своей странице в Facebook Климкин написал сообщение, где заявил, что спустя пять лет после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским». Пользователи социальных сетей сочли это заявление неуместным «словоблудием», с помощью которого политик пытается завоевать доверие граждан.