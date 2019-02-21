Жена Марата Башарова подала на развод

21.02.2019 09:33



Начался бракоразводный процесс известного российского актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы. Как передает агентство «Москва», заявление соответствующего содержания в суд подала супруга телеведущего. Это произошло шестого февраля. Какой-либо информации об алиментах на ребенка в этом документе нет. Беседа по исковому заявлению запланирована на 22 февраля.

Напомним также, что ранее появились слухи о том, что Марат Башаров избивает свою супругу. Вероятно, именно это могло стать причиной развода.