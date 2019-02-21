В России могут наступить перебои с поставками молочной продукции

21.02.2019 09:03



В России могут произойти перебои с поставками молочной продукции (молоко, масло, сыр, творог, сметана). Письмо с соответствующим содержанием было направлено в Минэкономразвития, сообщают «Известия». Авторы послания – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Речь идет о приказе Минсельхоза, который должен вступить в силу 1 июля. Согласно документу, на готовую молочную продукцию необходимо будет не только оформлять ветеринарные сопроводительные документы, но и вносить их в единую систему. Ритейлеры убеждены, что подобные меры значительно замедлят время доставки продукции в торговые точки. А вот в министерстве считают, что это избавит магазины от контрафактной продукции.