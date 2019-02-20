27 жителей Бельгии получают «гитлеровские пенсии»

20.02.2019 13:22



Примерно 27 бельгийцев сегодня получают от Германии пенсии, назначенные им еще декретом Адольфа Гитлера в 1941 году, передает Газета.ру со ссылкой на De Morgen. Как уточняет издание, эти пенсии выплачиваются нацистам, воевавшим на стороне фашисткой Германии во период Второй мировой войны. Известен и размер выплат: от 425 до 1275 евро. Более того, как говорится в статье, такие пенсии Гитлер лично гарантировал бывшим солдатам Третьего Рейха.