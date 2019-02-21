Samsung представил свои новинки

21.02.2019 07:26



Компания Samsung представила свои новые устройства, презентация которых состоялась в Сан-Франциско, США. Так, среди новинок четыре вида смартфонов Galaxy S10 и новый Galaxy Fold со складывающимся экраном. Представленные смартфоны являются разными вариантами одной модели нового флагмана Samsung Galaxy S10: стандартный, бюджетный Galaxy S10E, а также более дорогие Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 5G. Galaxy Fold был представлен, как универсальная модель, которая сочетает в себе функции смартфона, планшета и камеры. Характеристики и полное описание всех новых моделей можно найти на официальном сайте компании, пишет ТАСС.