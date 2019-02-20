Xiaomi представила свой новый флагман

20.02.2019 18:03



Китайская компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi 9, который, в настоящее время, будет доступен только на китайском рынке. Стоимость новинки будет доходить до $600 в зависимости от версии смартфона. Объем встроенной памяти телефона составляет 256 гигабайт. Он будет доступен в двух версиях - с 6 и 12 гигабайтами оперативной памяти. Также, смартфон будет оснащен аккумулятором, который можно будет полностью зарядить за 40 минут, и трехмодульной камерой с разрешением 48, 12 и 16 мегапикселей, пишет РИА Новости.