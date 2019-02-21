Путин рассказал о теоретической угрозе отключения России от Интернета

21.02.2019 06:28



Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой Россия может быть отключена от глобальной Сети, вполне возможна. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями СМИ. По его словам, конечно, такая ситуация принесет серьезный урон партнерам российской стороны и, скорее всего, они не один раз подумают, прежде чем решиться на отключение, но, тем не менее, нужно ожидать любого развития событий. Именно поэтому Россия должна создать резервные, независимые сегменты Сети. Также, президент подчеркнул, что самостоятельно Россия отключаться от глобальной Сети не будет, пишет РИА Новости.