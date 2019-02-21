Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ФЕВ, 06:52 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

21 ФЕВ, 06:52 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

Путин рассказал о теоретической угрозе отключения России от Интернета

21.02.2019 06:28
Путин рассказал о теоретической угрозе отключения России от Интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой Россия может быть отключена от глобальной Сети, вполне возможна. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями СМИ. По его словам, конечно, такая ситуация принесет серьезный урон партнерам российской стороны и, скорее всего, они не один раз подумают, прежде чем решиться на отключение, но, тем не менее, нужно ожидать любого развития событий. Именно поэтому Россия должна создать резервные, независимые сегменты Сети. Также, президент подчеркнул, что самостоятельно Россия отключаться от глобальной Сети не будет, пишет РИА Новости.

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 2

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

Новости СМИ

Новости дня

06:45 Порошенко рассказал о подготовке Россией "полномасштабной войны" Порошенко рассказал о подготовке Россией "полномасштабной войны"
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:19 АвтоВАЗ планирует поставлять автомобили в Иран АвтоВАЗ планирует поставлять автомобили в Иран
00:12 В 2019 году на дорогах России появятся беспилотники В 2019 году на дорогах России появятся беспилотники
20 ФЕВ, 23:54 Австралийские полицейские распространили информацию об НЛО на одном из местных пляжей Австралийские полицейские распространили информацию об НЛО на одном из местных пляжей Видео
20 ФЕВ, 23:52 Путин заявил о сложном демографическом периоде в России Путин заявил о сложном демографическом периоде в России
20 ФЕВ, 23:45 Назван срок принятия закона об электронных трудовых книжках Назван срок принятия закона об электронных трудовых книжках
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
20 ФЕВ, 22:45 Гранты на 160 млн рублей получили сыровары Подмосковья за два года Гранты на 160 млн рублей получили сыровары Подмосковья за два года

Узнай, страна!

20 ФЕВ, 20:56 В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
20 ФЕВ, 20:14 В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов
20 ФЕВ, 19:45 В Орле заработал новый корпус перинатального центра В Орле заработал новый корпус перинатального центра
20 ФЕВ, 17:23 ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter