Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

20.02.2019 23:52



В ходе проведения мероприятия «Послание Федеральному собранию», Владимир Путин, занимающий пост президента России, заявил о тяжелой демографической ситуации в стране, подчеркнув, что одной из главнейших задач правительства является сбережение своих граждан, сообщает «RT». По его словам, необходимо стимулировать возвращение к показателям естественного прироста населения, уделяя максимальное внимание семьям и осуществляя их всестороннюю поддержку.