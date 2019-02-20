Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ФЕВ, 01:51 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

21 ФЕВ, 01:51 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

20.02.2019 23:52
Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

В ходе проведения мероприятия «Послание Федеральному собранию», Владимир Путин, занимающий пост президента России, заявил о тяжелой демографической ситуации в стране, подчеркнув, что одной из главнейших задач правительства является сбережение своих граждан, сообщает «RT». По его словам, необходимо стимулировать возвращение к показателям естественного прироста населения, уделяя максимальное внимание семьям и осуществляя их всестороннюю поддержку.

Назван срок принятия закона об электронных трудовых книжках
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 2

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Орле заработал новый корпус перинатального центра

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле

Новости СМИ

Новости дня

00:19 АвтоВАЗ планирует поставлять автомобили в Иран АвтоВАЗ планирует поставлять автомобили в Иран
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:12 В 2019 году на дорогах России появятся беспилотники В 2019 году на дорогах России появятся беспилотники
20 ФЕВ, 23:54 Австралийские полицейские распространили информацию об НЛО на одном из местных пляжей Австралийские полицейские распространили информацию об НЛО на одном из местных пляжей Видео
20 ФЕВ, 23:45 Назван срок принятия закона об электронных трудовых книжках Назван срок принятия закона об электронных трудовых книжках
20 ФЕВ, 22:45 Гранты на 160 млн рублей получили сыровары Подмосковья за два года Гранты на 160 млн рублей получили сыровары Подмосковья за два года
20 ФЕВ, 22:11 В России на складах скопились тысячи тонн нераспроданной красной икры В России на складах скопились тысячи тонн нераспроданной красной икры
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
20 ФЕВ, 21:59 Венесуэла закрыла морскую границу Венесуэла закрыла морскую границу

Узнай, страна!

20 ФЕВ, 20:56 В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
20 ФЕВ, 20:14 В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов
20 ФЕВ, 19:45 В Орле заработал новый корпус перинатального центра В Орле заработал новый корпус перинатального центра
20 ФЕВ, 17:23 ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter