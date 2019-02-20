Гранты на 160 млн рублей получили сыровары Подмосковья за два года

20.02.2019 22:45



Подмосковные сыровары за последние два года получили грантов на общую сумму в 160 млн рублей, сообщает «Подмосковье сегодня». Об этом заявил Минсельхозпрод. В текущем году запланировано грантов еще на 100 млн рублей. На настоящий момент, производство сыра в Подмосковье является одним из самых крупнейших в России, уступая лишь Алтайскому краю. В ближайшие годы производители сыра из Подмосковья планируют «потеснить» своих алтайских коллег, заняв лидирующее место по стране.