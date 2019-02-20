В России на складах скопились тысячи тонн нераспроданной красной икры

20.02.2019 22:11



Василий Соколов, являющийся заместителем руководителя Росрыболовства, сообщил об ожидаемом снижении цен на красную икру, поскольку на складах скопились «огромные» нераспроданные запасы, сообщает «ТАСС». Около 25 тыс. тонн красной икры «пылится» на складах, поскольку россияне заметно снизили объемы её покупки и потребления. Данный показатель превышает аналогичные значения за прошлый год. На текущий момент наблюдается падение цен на икру, но разрыв между «дисконтом» в розничном и оптовом сегменте сильно различается. К примеру, оптовые продавцы снизили цены практически вдвое, а розничные лишь на 20-30%.