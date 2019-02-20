Венесуэла закрыла морскую границу

20.02.2019 21:59



Согласно заявлению Делси Родригес, являющейся вице-президентом Венесуэлы, её страна пересмотрит взаимоотношения с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, попутно закрыв для них свою морскую границу и авиасообщение, сообщают «РИА новости». Подобные меры были приняты по причине того, что вышеназванные острова, по мнению правительства Венесуэлы, не соблюдают нормы международного права и не уважают их. Кроме того, остров Кюрасао стал своеобразным «центром» по сбору и дислокации всей гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую правительство настойчиво не хочет принимать. Подобные меры приняты на неопределенный срок и будут корректироваться по мере необходимости.