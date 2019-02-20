ВТБ ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% за два года

20.02.2019 21:50



Андрей Костин, возглавляющий банк «ВТБ», предсказал возможный сценарий снижения процентной ставки по ипотечным кредитным продуктам в России до 8% на протяжении «пары лет», сообщает «Коммерсантъ». В свою очередь, глава «Сбербанка» Герман Греф сообщил, что процентные ставки по жилищному кредитованию «пойдут вниз» во втором полугодичном отрезке текущего финансового года. Основная ставка делается на уровень инфляции: если инфляция начнет снижаться, то приступят к снижению и ставки по ипотеке.