Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд руб

20.02.2019 21:00



Голикова Татьяна, занимающая пост вице-премьера социального «блока» России, сообщила о том, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные льготы обойдутся бюджету, по предварительным подсчетам, в 80 млрд рублей, сообщают «Известия». К 2020 году расходы на социальные нужды страны существенно увеличатся, что объясняется введением дополнительных статей расходования и ростом базы получателей льгот. Вице-премьер заверила, что бюджетных средств, необходимых для реализации социальных программ и гарантий, хватит с избытком, поэтому не стоит переживать из-за больших показателей затрат, поскольку они предусмотрены для решения ряда серьезных задач.