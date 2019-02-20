Встреча Путина и Нетаньяху не состоится

20.02.2019 17:18



Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая должна была состояться 21 февраля, не состоится. Нетаньяху не сможет приехать в Москву из-за политической ситуации, которая сложилась в Израиле из-за досрочных парламентских выборов. Новая встреча лидеров двух стран состоится позже, ее дата будет определена по дипломатическим каналам, пишет ТАСС.