Валентина Матвиенко нашла способ решить проблему медицинских кадров

20.02.2019 16:18



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила способ решения проблемы медицинских кадров в России. По ее словам, данная проблема может быть решена путем заключения государственных контрактов с выпускниками медицинских вузов, которые учатся на бюджетных отделениях. Это позволит решить кадровую проблему, а также выпускник сможет отработать те средства, которые государство затратило на его обучение, которое длится порядка 8-9 лет, пишет Российская газета.