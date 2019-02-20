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Путин призвал регионы решить проблему утилизации мусора

20.02.2019 16:46
Путин призвал регионы решить проблему утилизации мусора

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронул тему утилизации мусора. Так, по словам президента, нельзя халатно относиться к жалобам граждан России на мусорные свалки и полигоны около домов, которые мешают нормальной жизни. Путин подчеркнул, что это трудные вопросы, но к их решению надо подходить глобально. Президент заявил, что в ближайшие 2 года будут рекультивированы более 30 свалок, находящихся в черте российских городов, а уже через 6 лет будут закрыты и все остальные проблемные полигоны, пишет Российская газета.

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