Минфин предложил отложить обязательный ввод касс для ИП

20.02.2019 14:53



Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов предложил отложить обязательный ввод контрольно-кассовых аппаратов для того, чтобы перейти на новую систему контроля доходов индивидуальных предпринимателей. По словам Силуанова отсрочка должна быть предоставлена ИП сроком на один год. Первый вице-премьер считает, что это поможет сделать переход на новую систему контроля более комфортным, пишет РБК.