Путин обвинил партнеров США в "подхрюкивании" американцам

20.02.2019 15:26



Президент России Владимир Путин во время своего выступления с посланием к Федеральному собранию заявил, что если Соединенные штаты собирались выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, им надо было честно и прямо заявить об этом, а не искать виновных в его нарушениях. Также Штатам не стоило привлекать к данному вопросу своих "сателлитов", которые, по словам президента, хоть и потихоньку, но все-таки "подхрюкивают" США, пишет РБК.