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Путин предложил пересчитать выплаты пенсионерам

20.02.2019 14:22
Путин предложил пересчитать выплаты пенсионерам

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что социальные выплаты пенсионерам нужно будет пересчитать. Глава государства напомнил, что в начале текущего года многие пенсионеры не получили положенные выплаты, так как размер пенсионных выплат превысил размер прожиточного минимума. По его словам, прежде чем проводить индексацию, нужно было довести пенсионные отчисления до величины прожиточного минимума, а уже затем проводить индексацию. Президент подчеркнул, что выплаты нужно пересчитать и доплатить людям те денежные средства, которые они недополучили, пишет Коммерсант.

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