Порошенко заявил, что «лично выносил» погибших с Майдана

20.02.2019 08:20



Глава Украины Петр Порошенко в Ивано-Франковске выступил с речью, посвященной трагическим событиям на Майдане. В своем выступлении он рассказал, как лично ходил по улице в те дни и сам переносил погибших. Одна из журналисток решила опубликовать это видео на Youtube. Под записью она выразила негодование и возмущение тем, что Порошенко слишком преувеличивает свою роль в событиях того времени. По ее мнению, нынешний глава государства пытается переписать историю страны.