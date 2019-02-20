Россия и Индия планируют создать гиперзвуковую ракету

20.02.2019 08:57



Россия и Индия планируют работать над совместным проектом по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Brahmos-2, передают РИА Новости со ссылкой на представителя компании BrahMos Правина Патхака. Работа над проектом, по его словам, займет не больше пяти дет, ракету планируется разработать и испытать к 2024 году.

Со стороны России, как отмечается, проект будет представлен участием НПО Машиностроения.