Археологи обнаружили древние инструменты, использованные для строительства Стоунхенджа

20.02.2019 07:57



Команда археологов и геологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Борнмутского университета, Университета Саутгемптона, Университета нагорья и островов и Национального музея Уэльс обнаружила давно утерянные доисторические инструменты, используемые для добычи оригинальных каменных элементов, использовавшихся при строительстве самой ранней каменной фазы Стоунхенджа.

Раскопки в древнем карьере на юго-западе Уэльса позволили получить 15 клиньев из песчаника, используемых для разрушения большого количества колонн из натурального камня из горной породы карьера. Археологи также обнаружили V-образные пазы в двух колонках, а также несколько камней-молотков, потенциально используемых для вбивания клиньев. Все инструменты были сделаны в другом месте из камней, которые не могли быть найдены в самом карьере или вокруг него.

Ученые знают, что стоячие камни ранней фазы Стоунхенджа (так называемые голубые камни, а не более поздние, более знаменитые и более крупные камни сарсена) происходят из доисторических карьеров в Пембрукшире. Это показали химические исследования, проведенные на камнях. До настоящего времени были выявлены только два карьера - оба на северных склонах холмов Пресел в Пембрукшире, юго-запад Уэльса, - но геологи, изучавшие каменистые породы Стоунхенджа, полагают, что, вероятно, было еще как минимум три или четыре карьера, которые еще не найдены.

Открытие инструментов возродит одну из самых больших дискуссий археологии - как строители Стоунхенджа транспортировали голубые камни (79 из них весят приблизительно 2 тонны каждый) из юго-западного Уэльса в Солсберийскую равнину.

Существует три основных потенциальных метода - по суше, по суше и по реке, по морю, по суше и/или по реке. Наиболее практичный путь был бы преимущественно морским, но наиболее ритуально, политически и идеологически впечатляющий метод был бы преимущественно сухопутным. Только очень подробные будущие археологические исследования будут иметь шанс найти маршрут и раскрыть эту тайну.

Открытие орудия каменного карьера, датируемого приблизительно правильной датой (3350-3000 гг. до н.э.) для строительства первой каменной фазы Стоунхенджа (около 2900 г. до н.э.), впервые, вне всякого сомнения, доказывает, что люди неолита добывали валлийские камни, которые в конечном итоге использовались для строительства самого известного доисторического храма в мире.

Но почему строители Стоунхенджа хотели получить свои стоячие камни на расстоянии 175 миль, когда они могли использовать совершенно хорошие местные камни с равнины Солсбери?

Ответ, вероятно, генеалогический. Химические (изотопные) подписи, недавно найденные в костях ранних людей Стоунхенджа (раскопанные археологами на этом знаменитом памятнике), позволяют предположить, что многие из этих людей были родом из западной Британии, а не из Солсберийской равнины. Поэтому вполне возможно, что камни раннего Стоунхенджа были привезены на равнину Солсбери из района, связанного с предками строителей.

Удивительно, что в гораздо более поздней (средневековой) артурской литературе камни Стоунхенджа, как говорят, были привезены волшебником Мерлином с далекого запада (хотя, согласно легенде, из Ирландии, а не с юго-запада Уэльса).

Тот факт, что камни были привезены из Пембрукшира на равнину Солсбери, поднимает еще одну ключевую загадку. Если они действительно были перевезены в новый дом в виде семейных реликвий кланов или племен, то это говорит о том, что они уже имели большое значение. И это подразумевает возможность того, что они уже функционировали как ритуальный памятник (то есть как стоящие камни) в Уэльсе задолго до того, как их доставили на равнину Солсбери.

Таким образом, большой археологический вопрос заключается в том, были ли первоначальные камни Стоунхенджа изначально бывшими в употреблении и предварительно любимыми - или были недавно добыты для использования так далеко. Если прежняя теория верна, то первоначальный Стоунхендж был фактически в Пембрукшире, а не в Англии. Таким образом, сейчас идет поиск оригинального места уэльского прото-Стоунхенджа, пишет The Independent.