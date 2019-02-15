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Археологи в Помпеях нашли фреску Нарцисса в "необычном" состоянии

15.02.2019 07:59
Археологи в Помпеях нашли фреску Нарцисса в "необычном" состоянии

Команда археологов объявила, что они обнаружили на стене одного из домов в Помпеях удивительно хорошо сохранившуюся фреску мифологической фигуры Нарцисса, изображающую его историю: охотник, который влюбился в свое отражение в бассейне.

Фреска была обнаружена в доме, где в ноябре прошлого года археологи раскопали еще одну фреску из греческой мифологии, касающуюся истории Леды и бога Зевса. Оба произведения пережили извержение горы Везувий в 79 году н. э., который похоронил римский город Помпеи в огне, пемзе и золе.

Альфонсина Руссо, директор раскопок, сказала в своем заявлении, что “красота этих комнат” заставила археологов изменить свои планы и работу над комнатой и ее окрестностями. В процессе, по ее словам, они нашли новую фреску в атриуме, части дома, где богатые римляне вели бы дела.

"Фреска, вероятно, датируется последними годами колонии”, - сказал Массимо Осанна, генеральный директор раскопок, ссылаясь на “экстраординарное сохранение” цветов изображения.

На фреске Нарцисс откидывается у бассейна, его лицо повреждено, но он смотрит вниз, в воду, где его зеленоватое отражение смотрит назад. Рядом стоит крылатая фигура, которая может быть Эросом, греческим богом любви, как и собака — тщетно дергающая Нарцисса за одежду, не в силах оттащить его.

"Украшения вокруг комнаты пронизаны темой радости жизни, красоты и тщеславия. Другие мифологические фигуры, такие как купидоны, менады и сатиры, также появлялись в общественной части дома, как часть дионисийской свиты", - говорит Осанна, имея в виду греческого бога вина и веселья.

В атриуме, где находится фреска Нарцисса, археологи также обнаружили следы лестницы, ведущей на верхний этаж, и остатки стеклянных емкостей, бронзовую воронку и восемь амфор, древние сосуды для оливкового масла, вина или других товаров.

Альфонсина Руссо заявила, что команда надеется открыть “по крайней мере часть” восстанавливаемого дома для общественности, пишет The New York Times.

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