Honda закроет свой единственный завод в Великобритании

19.02.2019 23:54



Японская автомобильная компания «Honda» приняла решение о закрытии своего единственного завода в Великобритании, сообщает «Коммерсантъ». Официальное объявление о закрытии прозвучит уже довольно скоро, но после него он продолжит работу вплоть до 2022 года. Закрытие завода связывают с событиями по Brexit, поскольку «Honda» является не первым автопроизводителем, сократившим свои подразделения в Европе.