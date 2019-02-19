Туска уличили в накручивании рейтинга Порошенко

19.02.2019 23:46



Выступление Дональда Туска, являющегося главой Евросовета, перед депутатами Верховной рады совершенно очевидно явилось искусственным подъемом рейтинга и пиар ходом в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «News.ru». С подобным заявлением выступил Леонид Слуцкий, являющийся депутатом Госдумы России. По его мнению, Европейский союз буквально «бросает в бой» своих лучших политиков, пытаясь «притянуть за уши» факты и «демонизировать» образ России, дав тем самым «вторую жизнь» репутации Петра Порошенко.